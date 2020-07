Sorteggio Europa League, quarti di finale e semifinali: data, diretta tv e streaming

L'Europa League ripartirà ad agosto, dopo quasi sei mesi di stop: tutte le informazioni sui quarti di finale e sulle semifinali.

Appuntamento ad agosto, al termine di tutti i campionati. L' 2020 sarà tra le più particolari e uniche: tutte le partite in gara secca, in . Tra Colonia, Duisburg, Gelsenkirchen e Düsseldorf, con la finale al RheinEnergieStadion. A porte chiuse.

Dove eravamo rimasti? Agli ottavi di finale, con due partite da giocare da capo - - e - , in gara secca - e sei ottavi di ritorno da concludere. Anche i quarti, dunque, verranno sorteggiati a scatola chiusa. Tutti alla caccia del trofeo: la corsa è pronta a ripartire. Primo appuntamento i sorteggi.

DATA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE

Il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali di Europa League saranno sorteggiati alle ore 12 di venerdì 10 luglio, insieme a quelli di , a Nyon. Tutte le partite si giocheranno in gara unica e non più su andata e ritorno.

REGOLE SORTEGGIO EUROPA LEAGUE

Come al solito, non ci sono teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre dello stesso paese. Altre limitazioni, come ad esempio il divieto di far incrociare squadre russe e ucraine, verranno annunciate direttamente prima del sorteggio. Per la finale di Europa League verrà anche definita la squadra che formalmente giocherà in casa.

SQUADRE SORTEGGIO EUROPA LEAGUE

Ottavi da concludersi

Francoforte- (and. 0-3)

LASK- (and. 0-5)

Basaksehir-Copenhagen (and. 1-0)

-Wolverhampton (and. 1-1)

- Donetsk (and. 1-2)

- (and. 1-3)

Altre squadre

Ottavi da giocare in gara secca

Siviglia-Roma

Inter-Getafe

IN DIRETTA SU GOAL

Sarà possibile seguire il sorteggio di Europa League in diretta su Goal : sul nostro sito troverete tutte le informazioni in diretta sul sorteggio e tutti gli aggiornamenti in tempo reale sugli accoppiamenti.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO EUROPA LEAGUE IN TV

Il sorteggio di Europa League sarà visibile in diretta su Sky Sport: verrà definito tutto il tabellone che porterà fino alla finalissima.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE IN DIRETTA STREAMING

Il sorteggo di Europa League sarà visibile in diretta su Sky Go, app di Sky scaricabile su ogni device: pc, notebook, tablet e smartphone.