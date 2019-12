Sorteggio Europa League, Inter testa di serie: grazie all'Atalanta

La qualificazione agli ottavi di Champions dell'Atalanta permetterà all'Inter di essere testa di serie nell'imminente sorteggio di Europa League.

Tre squadre italiane negli ottavi di . Dopo la , qualificatasi alla fase ad eliminazione diretta come prima del proprio girone, anche e a sorpresa , giocheranno il prossimo turno. Niente da fare invece per l', eliminata nella gara decisiva e retrocessa in .

vicina ai sedicesimi, chiamata all'impresa, Inter già sicura di giocare la prima fase ad eliminazione diretta di Europa League. Al sorteggio i nerazzurri di Conte saranno testa di serie, in virtù proprio della qualificazione dell'Atalanta agli ottavi di Champions.

Con l'Atalanta qualificata, lo , con sei punti, retrocede in Europa League senza essere testa di serie. All'Inter serviva questo, o in alternativa una sconfitta del contro la Juventus. Come i meneghini, testa di serie dalla Champions anche e , che non potranno dunque essere avversarie nei sedicesimi.

In questo modo l'Inter evita , ed , già sicure di essere teste di serie al sorteggio di Europa League dopo aver vinto il proprio girone. A seconda dei risultati di giovedì potrebbero arrivare seconde e dunque non teste di serie, squadre come , e . Pericoli, nonostante non siano più le big di qualche anno.

L'unica squadra per ora possibile avversaria dell'Inter in Europa League è l'APOEL Nicosia, squadra a dir poco abituata alle competizioni europee nelle ultime annate. Per il resto bisognerà aspettare giovedì per conoscere le eventuali sfidanti dei nerazzurri.

L'ufficialità della squadra che l'Inter affronterà nei sedicesimi arriverà lunedì 16 dicembre. Nonostante l'eliminazione dalla Champions League, c'è già grande attesa per l'altra Europa. Una competizione che i nerazzurri proveranno a vincere alla pari dello Scudetto.