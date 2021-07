Sorteggio Europa League 2021/2022: dove vederlo in tv e streaming

Europa League 2021/2022, tutto quello che c'è da sapere in vista dei sorteggi della fase a gironi: dalle fasce delle italiane a dove vederlo.

L'Italia non conquista la Coppa UEFA dal 1999. Nel nuovo millennio non ha mai sollevato al cielo il trofeo. Per l'ennesima volta, anche per l'edizione 2021/2022 del torneo, grandi speranze, nella consapevolezza di come la Serie A non sia mai andata neanche vicino a riportarla nel Belpaese.

Rispetto al passato, saranno solamente due le squadre italiane ai gironi in virtù dell'arrivo della Conference League. Nel proseguo della stagione, però, potrebbero arrivare altre compagini, in caso di terzo posto ai gironi di Champions.

In questa pagina tutte le informazioni su come seguire il sorteggio della fase a gironi dell'Europa League in diretta tv e streaming.

SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE: ORA E DATA PER CONOSCERE I GIRONI

Venerdì 27 agosto 2021 alle ore 13 in quel di Nyon, Svizzera, si conosceranno i raggruppamenti che vedranno protagoniste Lazio e Napoli. Mezzora dopo andrà in scena invece il sorteggio di Conference League.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE IN TV

Il sorteggio della fase a gironi della Europa League 2020/2021 sarà disponibile su diverse piattaforme.

Sky Sport 24, canale 200 (diretta dalle 17.45)

Sky Sport Football, canale 203 (diretta dalle 17.45)

Eurosport 1, canale 210 del bouquet Sky (diretta dalle 18.00)

Canale 5

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE IN DIRETTA STREAMING

Il sorteggio della fase a gironi di Europa League sarà trasmesso anche in diretta streaming:

su DAZN , selezionando Eurosport 1 nella sezione 'Ora su DAZN'

, selezionando Eurosport 1 nella sezione 'Ora su DAZN' sul sito ufficiale della UEFA , che trasmetterà l'evento in lingua inglese

, che trasmetterà l'evento in lingua inglese Mediaset Play

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal Italia seguiremo il sorteggio della fase a gironi della Europa League 2021/2022 in diretta testuale. Notizie, approfondimenti e curiosità sin dalle ore precedenti alla cerimonia, poi dalle 13.00 si entrerà nel vivo con il racconto LIVE del sorteggio.

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

Le 32 squadre qualificate ai gironi di Europa League sono state suddivise in quattro fasce da otto formazioni ciascuna. I gironi saranno formati selezionando una squadra per ogni fascia. Una sola restrizione da rispettare: non sarà possibile la presenza di squadre della stessa federazione all'interno del medesimo raggruppamento.

FASCE SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2021/2022

Fascia 1: Lazio, Napoli, Bayer Leverkusen, Lione e quattro da definire

Bayer Leverkusen, Lione e quattro da definire Fascia 2: Otto da definire

Fascia 3: Otto da definire

Fascia 4: Otto da definire

Braga, Eintracht, Leicester, Lokomotiv Mosca, Marsiglia, West Ham, Real Sociedad, Real Betis qualificate: da definire la fascia.