Sorteggio Europa League: agli ottavi Inter-Eintracht e Napoli-Salisburgo

L'urna di Nyon non è stata benevola con l'Inter, che agli ottavi di Europa League sfiderà l'Eintracht. Il Napoli se la vedrà col Salisburgo.

L'urna di Nyon ha consegnato gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Europa League.



Non fortunata l' Inter , che se la vedrà coi tedeschi dell' Eintracht Francoforte: gara d'andata in Germania, ritorno a San Siro. Un po' meglio è andata al Napoli di Ancelotti che se la vedrà con gli austriaci del Salisburgo : squadra da non sottovalutare però, anche in virtù del percorso dello scorso anno. Gli azzurri, a differenza dell'Inter, giocheranno in casa la sfida d'andata e in trasferta quella di ritorno.



Le gare d'andata sono in programma giovedì 7 marzo, quelle di ritorno giovedì 14 marzo.

Il quadro completo degli ottavi di finale

Chelsea (Ing) - Dinamo Kiev (Ucr)

Eintracht Francoforte (Ger) - INTER

Dinamo Zagabria (Cro) - Benfica (Por)

NAPOLI - Salisburgo (Aus)

Valencia (Spa) - Krasnodar (Rus)

Siviglia (Spa) - Slavia Praga (Cec)

Arsenal (Ing) - Rennes (Fra)

Zenit (Rus) - Villarreal (Spa)

Nonostante l'alto "pericolo derby", non ci saranno sfide tra club dello stesso Paese: il Chelsea di Sarri sfiderà la Dinamo Kiev , mentre il Siviglia 'specialista' di Europa League se la vedrà con lo Slavia Praga .