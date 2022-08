Sorteggio gironi Europa League 2022/23: orario, fasce e dove vederlo

Dalle possibili avversarie alle date delle gare, dall'orario alle fasce: tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio, presenti Lazio e Roma.

Roma e Lazio sono le squadre che parteciperanno ai gironi di Europa League 2022/2023. In virtù del sesto e del settimo posto nell'ultimo campionato, i giallorossi e i biancocelesti hanno ottenuto il pass per la prima fase importante del nuovo torneo.

Per la Roma l'accesso all'Europa League è stato doppio, sia dal campionato, sia grazie alla vittoria della Conference League. Dopo essersi sbloccata a livello di trofei in terra continentale, i giallorossi puntano a stupire anche nella nuova competizione.

La Lazio, da canto suo, è habituè del torneo negli ultimi anni, ma non è ancora riuscita ad andare oltre le prime frasi ad eliminazione diretta. Per entrambe è tempo di conoscere le proprie avversarie nella fase a gironi di Europa League grazie al consueto sorteggio.

QUANDO SI SVOLGE IL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE

Lazio e Roma conosceranno le proprie avversarie venerdì 26 agosto 2022: l'appuntamento per il sorteggio è Istanbul, Turchia, alle 13 ora italiana. L'urna di Europa League è di scena prima di quella di Conference League, prevista alle 14:30.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE

Le possibilità per seguire il destino di Lazio e Roma sono diverse: la prima è quella di assistere al sorteggio di Europa League tramite il sito ufficiale dell'UEFA in chiaro per tutti o su UEFA.Tv.

Anche Sky e DAZN proporrano l'evento in diretta: basterà accedere ai canali Sky o a DAZN per seguire il sorteggio in diretta tv o streaming grazie all'utilizzo di Sky Go o l'app di DAZN, disponibile su tablet, cellulare, smart tv, console per videogicohi o in alternativa collegandosi al sito ufficiale da pc o notebook.

Non è chiaro se TV8 trasmetterà in diretta il sorteggio dei gironi, comunque disponibile per tutti grazie ai canali UEFA.

LA FASCIA DI ROMA E LAZIO

Entrambe le squadre sono inserite nella prima fascia. I giallorossi grazie al ranking UEFA e alla conquista della Conference League, i biancocelesti grazie al ranking. Entrambe, dunque, sfideranno una squadra proveniente dalla seconda, una dalla terza e una dalla quarta.

LE POSSIBILI AVVERSARIE DI LAZIO E ROMA

Grazie all'inserimento in prima fascia, Roma e Lazio eviteranno le due squadre più temibile, anch'esse presenti nella prima urna: Manchester United e Arsenal. Le inglesi, dunque, saranno possibili avversarie solamente nei sedicesimi di finale o più avanti nel torneo 2022/2023.

Lazio e Roma affronteranno:

Una tra PSV, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Qarabag più tre da determinare

più tre da determinare Una tra Union Berlino, Friburgo più sei da determinare

più sei da determinare Una tra Saint-Gilloise, Trabzonspor più sei da determinare

Feyenoord, Real Betis, Midtjylland, Nantes e Sturm Graz sono qualificate, in attesa di conoscere la propria fascia.

LE DATE DI ROMA E LAZIO

Tutte le gare di Europa League, sei nello specifico, verranno giocate tra settembre e novembre, quando il torneo andrà in pausa in virtù dei Mondiali invernali.