Sorteggio Europa League 2020/21: Milan, Napoli e Roma nell'urna

Oggi alle 13 si sorteggeranno i gironi dell'Europa League: tre italiane nell'urna. Rossoneri in terza fascia. Pericoli Leicester e Lille.

Dopo la , tocca anche all' 2020/21 iniziare a prendere forma. Ieri sera i playoff hanno decretato le ultime squadre a prendere posto. Tra queste, anche il , dopo l'impresa ai rigori in contro il Rio Ave.

Oltre ai rossoneri, ci sono altre due italiane: il e la , entrambe in prima fascia, a differenza del Milan che si trova invece in terza, pagando le mancate partecipazioni alle competizioni europee negli scorsi anni.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2020/21: LE FASCE

PRIMA FASCIA: (Ing), (Ing), Roma (Ita), Napoli (Ita), (Por), (Ger), (Spa), Cska Mosca (Rus), Braga (Por), Gent (Bel), Psv Eindhoven (Ola), (Spa).

Altre squadre

SECONDA FASCIA: (Cro), Sparta Praga (Cze), Slavia Praga (Cze), (Bul), (Svi), (Ser), (Aut), (Ing), Qarabag (Aze), Paok (Gre), Standard Liegi (Bel), (Spa).

TERZA FASCIA: Granada (Spa), Milan (Ita), AZ (Ola), (Ola), Aek Atene (Gre), Maccabi Tel Aviv (Isr), (Sco), Molde (Nor), (Ger), Lask (Aut), Hapoel Beer-Sheva (Isr), Zorya Luhansk (Ukr).

QUARTA FASCIA: Cluj (Rom), (Fra), (Fra), Rijeka (Cro), Dundalk (Irl), Liberec (Cze), Royal Antwerp (Bel), Lech Poznan (Pol), Sivasspor (Tur), Wolfsberg (Aut), Omonia (Cip), Cska Sofia (Bul).

I RISCHI PER LE ITALIANE

Essendo in prima fascia, Roma e Napoli eviteranno quelle che sono sulla carte le avversarie più pericolose. Ovvero, le due londinesi: Arsenal e Tottenham, che partono come favorite. Saranno invece un rischio concreto per il Milan, che avrà altri pericoli come il Benfica, il Villarreal e il Bayer Leverkusen.

Un rischio per tutte, invece, è il Leicester di Brendan Rodgers. Vardy e compagni sono in seconda fascia e sono certamente l'avversaria più ostica. Anche se non va affatto sottovalutata la Real Sociedad, realtà in grande crescita che sta provando a tornare grande. Occhio anche alla Dinamo Zagabria e ai suoi talenti.

La terza fascia è quella che riguarda il Milan. Per Roma e Napoli sono principalmente tre le squadre pericolose: il Granada , l' Hoffenheim e il Feyenoord . Occhio anche i Rangers di Steven Gerrard, squadra sempre pericolosa soprattutto quando si tratta di giocare ad Ibrox.

La quarta fascia è invece piuttosto morbida, anche se le due francesi, Lille e Nizza , sono le squadre da evitare.