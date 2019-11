Sorteggio Euro 2020: data, fasce, come funziona e dove vederlo in tv e streaming

Dove vedere in tv e streaming il sorteggio di Euro 2020: tutte le informazioni su data, fasce e regolamento.

Terminate le qualificazioni e in attesa dei playoff di marzo, sabato 30 novembre alle ore 18 si terrà il sorteggio della fase a gironi di .

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

La location sarà il ROMEXPO di Bucarest, in Romania, una delle nazionali ospitanti dell'Europeo itinerante.

In questa pagina tutte le informazioni su come seguire il sorteggio della fase a gironi di Euro 2020 in diretta e .

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DI EURO 2020 IN TV

Il sorteggio di Euro 2020 sarà trasmesso in tv sia in chiaro che sul satellite. Ecco le diverse opzioni:

Sky Sport 24, canale 200 (diretta dalle 18.00)

Sport 24, canale 200 (diretta dalle 18.00) Sky Sport Collection, canale 205 (diretta dalle 18.00)

Rai 2, canale 2 o 502 del digitale terrestre (diretta dalle 17.50)

SORTEGGIO EURO 2020 IN DIRETTA STREAMING

E' prevista anche la diretta streaming del sorteggi di Euro 2020, con più possibilità:

Sky Go , disponibile per gli abbonati Sky su pc, tablet o smartphone

, disponibile per gli abbonati Sky su pc, tablet o smartphone Rai Play , in diretta streaming gratuita nella sezione dirette

, in diretta streaming gratuita nella sezione dirette sito ufficiale della UEFA, che trasmetterà l'evento in lingua inglese

IN DIRETTA SU GOAL.COM

Sarà possibile seguire il sorteggio della fase a gironi di Euro 2020 anche in diretta testuale su Goal. Vi terremo aggiornati a partire dalla mattina del giorno del sorteggio, seguendo passo dopo passo ogni momento fino all'inizio dell'evento che copriremo live.

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

Le 24 squadre qualificate saranno suddivise in sei gironi da quattro, rispettando le fasce già stabilite. Le nazionali ospitanti sono già state inserite nel girone in cui disputeranno le partite in casa, come ad esempio l' che sa già di essere nel Girone A. La composizione definitiva dei gironi si conoscerà però soltanto a marzo, al termine dei playoff.

Di seguito alcune retrizioni:

se , Bulgaria o Ungheria vincono il playoff di Lega A, vanno nel Girone F; con la vincitrice del playoff di Lega D che andrà nel Girone C

se la Romania vince il playoff di Lega A, va nel Girone C; con la vincitrice del playoff di Lega D che andrà nel Girone F

FASCE SORTEGGIO EURO 2020

La fasce del sorteggio della fase a gironi di Euro 2020 sono state stabilite in base a quello che è stato il rendimento delle nazionali durante le qualificazioni. Niente Ranking dunque, come succedeva in passato, motivo per il quale squadre come , e sono finite in seconda fascia.

Il criterio di composizione della fasce dipendeva principalmente dalla posizione nel girone e dai punti conquistati durante le qualificazioni e in tal senso l'Italia è stata seconda solo al , conquistando così un posto in prima fascia. Le nazionali che si qualificheranno tramite i playoff saranno invece inserite tutte in quarta fascia.

PRIMA FASCIA : Belgio, Italia , , , ,

: Belgio, , , , , SECONDA FASCIA : Francia, , , Croazia, ,

: Francia, , , Croazia, , TERZA FASCIA : Portogallo, , , , ,

: Portogallo, , , , , QUARTA FASCIA: , Finlandia, Vincitrice playoff Lega A, Vincintrice playoff Lega B, Vincitrice playoff Lega C, Vincitrice playoff Lega D

GIRONI POSSIBILI EURO 2020

Come spiegato sopra, la composizione dei gironi sarà fortemente influenzata dall'eventuale qualificazione delle nazionali ospitanti ai playoff. In quel caso andranno infatti inserite automaticamente nel girone che le vedrà disputare le partite in casa (Romania nel Girone C, Ungheria nel Girone F, nel Girone D, nel Girone E).

GIRONE A (città ospitanti: , Baku)

Italia

Francia/Polonia(Svizzera/Croazia

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca/Finlandia/Galles

GIRONE B (San Pietroburgo, Copenhagen)

Belgio

Russia

Danimarca

Finlandia/Galles

GIRONE C (Amsterdam, Bucarest)

Ucraina

Olanda

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Vincente playoff Lega A o D

GIRONE D (Londra, Glasgow)

Inghilterra

Francia/Polonia/Svizzera/Croazia

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Vincente playoff Lega C

GIRONE E (Bilbao, Dublino)

Spagna

Francia/Polonia/Svizzera/Croazia

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Vincente playoff Lega B

GIRONE F ( , Budapest)