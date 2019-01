Sorteggio Copa America 2019: Argentina con la Colombia, Brasile fortunato

Effettuati i sorteggi dei gironi della Copa America 2019: girone di ferro con Argentina, Colombia e Paraguay, gruppo morbido per il Brasile.

Ha preso vita la 46esima edizione della Copa America che si svolgerà in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio 2019: alla Cidade des Artes di Rio de Janeiro è stato effettuato il sorteggio dei tre gironi per le dodici squadre che prenderanno parte all'evento.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Oltre alle dieci classiche squadre sudamericane, parteciperanno anche due nazionali asiatiche: il Qatar (all'esordio assoluto nella competizione) e il Giappone , già invitato nell'edizione del 1999, conclusa con un solo pareggio e due sconfitte.

Il Brasile padrone di casa è stato inserito direttamente nel girone A: assieme ai verdeoro anche Bolivia, Venezuela e Perù. Per Neymar e compagni, urna tutto sommato morbida e qualificazione ai quarti (passano le prime due di ogni raggruppamento più le due migliori terze) in cassaforte, almeno sulla carta.

Il gruppo B è quello più incerto: a far compagnia all' Argentina sia Colombia che Paraguay, oltre al Qatar che proverà a dire la sua in attesa dei Mondiali 2022 che si giocheranno proprio nel piccolo Paese asiatico.

Il girone C vede inserito il Cile , vincitore delle ultime due edizioni: con la 'Roja' anche Uruguay , Ecuador e Giappone. Ecco il quadro completo.

GIRONE A

Brasile

Bolivia

Venezuela

Perù

GIRONE B

Argentina

Colombia

Paraguay

Qatar

GIRONE C

Uruguay

L'articolo prosegue qui sotto

Ecuador

Giappone

Cile