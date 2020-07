Sorteggio Champions League, quarti di finale e semifinali: data, diretta tv e streaming

Tutte le informazioni per conoscere gli accoppiamenti di quarti e semifinali delle squadre ancora in ballo in Champions League.

I campionati e le coppe nazionali sono tornati tra fine primavera e inizio estate, ora mancano solo le competizioni europee per club. La e la musichetta stanno per arrivare nuovamente sugli schermi dei tifosi, in una fase finale che si giocherà come noto a Lisbona e non negli stadi delle squadre rimaste in gioco.

Almeno non in parte, visto che le ultime quattro gare dei quarti si giocheranno, ad agosto, nel campo previsto inizialmente, da a . La Champions League si giocherà ad agosto, ma gli accoppiamenti tra saranno svelati già dal sorteggio prima del previsto. Da completare una volta che le ultime qualificate saranno tali.

DATA SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE

I quarti e le semifinali di Champions League saranno sorteggiati venerdì 12 luglio. Appuntamento a Nyon, dove in un'urna diversa dal solito a causa delle normative per affrontare il covid-19, verranno estratti gli accoppiamenti per le prossime gare del torneo alle ore 12. Gare che come noto si giocheranno in gara unica.

REGOLE SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE

Non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa nazione. Eventuali limitazioni verranno annunciate prima del sorteggio dei quarti di finale e semifinali. Per la finale di Champions League viene inoltre effettuato un sorteggio per determinare la squadra "in casa" pro forma.

SQUADRE SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE

Qualificate

(ITA)

Atlético Madrid (SPA)

(GER)

(FRA)

Altre squadre

Ottavi ancora da concludersi

(ING) / München (GER)

(ITA) / Barcelona (SPA)

(SPA) / (ING)

Lyon (FRA) / (ITA)

IN DIRETTA SU GOAL

Venerdì 10 luglio sarà possibile seguire il sorteggio di Champions League in diretta su Goal , collegandosi al sito per conoscere tutte le informazioni riguardo gli accoppiamenti e i commenti a caldo dei protagonisti.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE IN TV

Il sorteggio di Champions League verrà trasmesso in diretta da Sky Sport: sarà possibile conoscere così i quarti e le semifinali del torneo, così come il tabellone che porterà alla finale di Lisbona.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE IN DIRETTA STREAMING

Per assistere in diretta al sorteggio di Champions League basterà collegarsi a Sky Go, app di Sky scaricabile su pc, tablet e smartphone, così da conoscere l'avversaria dell'Atalanta ed eventualmente quelle di Juventus e Napoli in caso di passaggio del turno.