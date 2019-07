Sorteggio Champions League: PAOK-Ajax e Krasnodar-Porto

Nel terzo turno dei preliminari di Champions League entrano in scena anche il Porto e l'Ajax, affronteranno rispettivamente Krasnodar e PAOK.

Mentre le quattro squadre italiane entreranno in scena solo dalla fase a gironi per molte altre l'avventura nella 2019/20 sta per iniziare.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Questo ad esempio è il caso di e che, nell'ultima edizione della Champions League, hanno rispettivamente eliminato e .

SORTEGGIO TERZO TURNO DI QUALIFICAZIONE CHAMPIONS LEAGUE

Cluj/Maccabi Tel Aviv- /Nomme Kalju

Sutjeska/APOEL-Dundalk/Qarabag

-Ajax

Saburtalo/GNK Dinamo-Ferencvaros/Valletta

/HJK Helsinki-The New Saints/Copenaghen

Maribor/AIK-Bate Borisov/Rosenborg

Istanbul Başakşehir- /

Krasnodar-Porto

-

Eindhoven/ -Lask

Entrambe infatti giocheranno il terzo turno dei preliminari da teste di serie: la gara di andata è prevista per il 6-7 agosto, mentre il ritorno è fissato per il 13 agosto.

⭐️ 𝗗𝗥𝗔𝗪 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗟𝗧 ⭐️

⚽️ #UCL 𝘵𝘩𝘪𝘳𝘥 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘧𝘺𝘪𝘯𝘨 𝘳𝘰𝘶𝘯𝘥 ✅ pic.twitter.com/k8mROZpNnM — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 22, 2019

Nel sorteggio di oggi l'Ajax campione d' è stato abbinato al PAOK, il Porto di Sergio Conceiçao invece affronterà i russi del Krasnodar che per regolamento non potevano incrociare la Dinamo Kiev.

Le squadre che vinceranno il doppio confronto accederanno agli spareggi, mentre le squadre perdenti scivoleranno in .