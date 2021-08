Sorteggio gironi Champions League, le avversarie della Juventus: sfida al Chelsea di Lukaku

La Juventus è stata inserita nel Gruppo H di Champions League, il pericolo numero uno è il Chelsea di Lukaku. Ci sono anche Zenit e Malmoe.

La Juventus di Massimiliano Allegri è stata inserita nel Gruppo H di Champions League con Chelsea, Zenit e Malmo. Un sorteggio tutto sommato benevolo con i bianconeri, fatta eccezione per l'incrocio con i Campioni d'Europa in carica.

CHELSEA

Il pericolo numero uno è sicuramente rappresentato dal Chelsea, fresco Campione d'Europa. La rosa a disposizione di Tuchel è stata ulteriormente rinforzata con l'acquisto di Romelu Lukaku dall'Inter. I Blues nella scorsa stagione hanno chiuso la Premier League al quarto posto e hanno perso la finale di FA Cup contro il Leicester, delusioni decisamente cancellate dal trionfo in Champions League contro il favoritissimo Manchester City.

In questa stagione il Chelsea ha iniziato vincendo la Supercoppa Europea ai calci di rigore, mentre in campionato ha vinto le prime due partite contro Crystal Palace e Arsenal senza subire neppure un goal.

Tanti ovviamente i campioni a disposizione di Tuchel: dal portiere Mendy a Kantè, passando per Jorginho, perno anche del centrocampo della nostra Nazionale ai recenti Europei ed eletto giocatore dell'anno proprio durante il sorteggio. Il modulo base utilizzato dal tecnico tedesco è il 3-4-3 con Thiago Silva a guidare la difesa. L'unico colpo di mercato è stato Lukaku, strappato all'Inter pagando circa 115 milioni di euro, mentre sono stati ceduti Giroud e Abraham, oggi rispettivamente nuovi attaccanti di Milan e Roma.

Sono quattro i precedenti tra Chelsea e Juventus, l'ultimo dei quali nel 2012/13 durante la fase a gironi quando i bianconeri hanno pareggiato per 2-2 in casa incassando però un pesantissimo 3-0 allo Stamford Bridge. Decisamente meglio era andata negli ottavi di finale dell'edizione 2008/09: 1-0 nell'andata a Torino e 2-2 al ritorno a Londra con conseguente qualificazione per la Juventus.

ZENIT

Lo Zenit, allenato da Sergej Semak, è Campione di Russia da tre stagioni consecutive ed in estate si è ulteriormente rinforzato con l'acquisto del trequartista Claudinho, ma ha perso Driussi. In questa stagione ha già giocato cinque partite di campionato (tre vittorie e due pareggi) ed occupa il secondo posto a -1 dalla Dinamo Mosca, a pari punti con Rubin Kazan e Lokomotiv Mosca. Lokomotiv battuta con un secco 3-0 nella Supercoppa di Russia.

La stella della squadra è sicuramente l'attaccante iraniano Sardar Azmoun, seguito a lungo anche dalla Roma, ma della rosa fa parte anche il gigante Dzyuba e il brasiliano Malcom. In difesa spicca la presenza dell'esperto Lovren, ex Liverpool divenuto capitano e leader a San Pietroburgo. Il modulo base utilizzato da Semak è il 4-4-2.

L'unico incrocio tra Juventus e Zenit risale alla fase a gironi della Champions League 2008/09 quando i bianconeri persero 1-0 in trasferta e strapparono solo uno 0-0 in casa. Il miglior risultato ottenuto in Champions League dal club russo sono gli ottavi di finale raggiunti in tre occasioni.

MALMOE

L'avversaria pescata dalla Juventus nella quarta fascia del sorteggio è il Malmoe, club che attualmente occupa il secondo posto del campionato svedese a un solo punto dalla capolista Djurgarden dopo 16 giornate. L'allenatore è una vecchia conoscenza del calcio italiano come Jon Dahl Tomasson, ex attaccante del Milan. Gli svedesi nei preliminari hanno superato il Ludogorets.

Il bomber della squadra svedese è l'attaccate Colak, già autore di 8 goal, mentre la stella è il danese Anders Christiansen che indossa anche la numero 10. Il modulo base di Tomasson è il 3-5-2, a guidare la difesa del Malmoe è invece Anel Ahmedhodžić, giovane talento 22enne cercato a lungo da Napoli, Lazio e Atalanta che volevano portarlo in Italia.

Per uno strano scherzo del destino proprio il Malmoe fu il primo avversario della Juventus di Allegri nella fase a gironi della Champions League 2014/15 quando i bianconeri riuscirono a battere gli svedesi sia all'andata che al ritorno per 2-0. Protagonista assoluto Carlos Tevez, che realizzò tre dei quattro goal di Madama mentre l'altro portava la firma di Fernando Llorente.