Sorteggio Champions League: la Juventus deve evitare Atletico e Liverpool

Oggi alle 12 il sorteggio degli ottavi di Champions League: la Roma spera nel Porto, Atletico Madrid e Liverpool da evitare per la Juventus.

L'attesa sta per finire. Oggi alle 12 Juventus e Roma, uniche italiane superstiti dopo le premature eliminazioni di Inter e Napoli, conosceranno le rispettive avversarie nel sorteggio degli ottavi di finale di Champions League (andata 12-13 e 19-20 febbraio, ritorno 5-6 e 12-13 marzo 2019)

I bianconeri, dati tra i favoriti per la vittoria dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo, si sono qualificati come primi nel loro girone ma rischiano comunque un incrocio pericoloso.

FASCE SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE

PRIMA FASCIA: Borussia Dortmund, Barcellona, PSG, Porto, Bayern, Manchester City, Real Madrid, Juventus

SECONDA FASCIA: Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke 04, Ajax, Lione, Roma, Manchester United

Allegri infatti deve assolutamente evitare il solido Atletico Madrid di Simeone e lo spettacolare Liverpool di Klopp che, peraltro, ha già eliminato il Napoli. Da non sottovalutare neppure il rischio Tottenham. Decisamente più agevole, almeno sulla carta, l'eventuale sorteggio contro una tra Ajax, Schalke e Lione.

Sono invece davvero pochissime le speranze della Roma di beccare un avversario 'morbido' dato che l'unica squadra abbordabile in prima fascia sembra il Porto. Per il resto i giallorossi non potranno incontrare il Real Madrid, già affrontato nella fase a gironi, e ovviamente la Juventus.

Da pescare per la Roma restano quindi Barcellona, Manchester City, PSG, Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Appuntamento a Nyon alle ore 12, la vera Champions League sta per iniziare.