Sorteggio Champions League: Juventus, le possibili avversarie dai quarti alla finale

Si è svolto a Nyon il sorteggio per la fase finale di Champions League. Il cammino che porta alla finale sarebbe molto duro per la Juventus.

Si sono svolti a Nyon, presso la sede della UEFA, i sorteggi per quella che sarà l’inconsueta fase finale dell’edizione 2019-2020 della Champions League.

Come è noto, quest’anno la massima competizione continentale si chiuderà con una Final Eight che prevederà quarti di finale, semifinali e finale da svolgersi in gara unica nella sede scelta di Lisbona.

In sede di sorteggio, sono stati stabiliti non solo gli accoppiamenti per i quarti, ma anche quello che sarà il tabellone e quindi è già possibile immaginare quello che eventualmente potrebbe essere il cammino della fino alla finalissima del Da Luz.

Altre squadre

Ovviamente, prima di potersi concentrare sulla Final Eight, la compagine guidata da Maurizio Sarri sarà chiamata a superare l’ostacolo ottavi di finale. I bianconeri saranno infatti impegnati in una delle quattro sfide di ritorno ancora da disputarsi: quella che li vedrà opposti al .

Allo Stadium si ripartirà dall’1-0 a favore dei transalpini che, nel primo dei due match che si è giocato in lo scorso 26 febbraio, si sono imposti grazie ad una rete siglata al 31’ da Tousart.

Qualora dovesse superare l’OL, la Juventus sarebbe attesa da un cammino sulla carta estremamente duro. L’urna infatti ha stabilito che nei quarti affronterebbe eventualmente una tra e (i citizens si sono imposti per 2-1 nel match di andata al Santiago Bernabeu).

In un’ipotetica semifinale, gli uomini di Maurizio Sarri potrebbero anche essere chiamati ad affrontare un derby: quello con il . Sono i partenopei, il (1-1 all’andata al San Paolo), il ed il (i bavaresi si sono imposti a Stamford Bridge per 3-0 nella prima sfida e quindi sono lanciatissimi verso i quarti) le altre squadre sistemate nella stessa parte del tabellone dei bianconeri.

Qualora quindi la Juventus dovesse riuscire a spingersi fino alla finale di Lisbona, affronterebbe certamente una tra , , o , ovvero le squadre che il sorteggio ha voluto nell’altra parte del tabellone.

Le possibili rivali della Juventus dai quarti alla finale di :

QUARTI: Manchester City o Real Madrid

SEMIFINALE: Napoli, Barcellona, Chelsea o

FINALE: Atalanta, PSG, Lipsia o Atletico Madrid