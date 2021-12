Sorteggio Champions League femminile: sarà Juventus Women-Lione

Pochi giorni dopo il 4-0 alle svizzere del Servette valso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta di Champions League femminile, la Juventus Women pesca uno degli avversari più duri: saranno le francesi del Lione a sfidare la formazione di Joe Montemurro nei quarti di finale della competizione.

Il sorteggio, andato in scena nel primo pomeriggio a Nyon, in Svizzera, con la presenza della nostra Patrizia Panico, non è stato dunque benevolo con la Juventus. Il Lione ha infatti vinto 7 delle ultime 11 edizioni della Champions League femminile, di cui 5 consecutivamente dal 2016 al 2020. Proprio la formazione francese ha eliminato quella bianconera nei sedicesimi di finale della scorsa edizione (2-3 e 0-3).

L'andata dei quarti di finale si disputerà il 22 o 23 marzo; il ritorno una settimana più tardi, il 29 o 30 marzo. In caso di qualificazione alle semifinali di Champions League femminile, la Juventus Women sa già chi potrebbe affrontare: il suo avversario uscirebbe dalla sfida tra Bayern e PSG, uno degli altri quarti.

Per quanto riguarda i restanti abbinamenti usciti dall'urna di Nyon, questa volta senza il clamoroso caos scaturito una settimana fa per la Champions League maschile, spicca il Clásico spagnolo tra il Real Madrid e il Barcellona, quest'ultima detentrice del trofeo. L'ultimo quarto di finale sarà quello tra Arsenal e Wolfsburg.

A differenza della formazione maschile, impegnata a mettere le mani su un trofeo che non alza dal 1996, la Juventus Women avrà una motivazione in più per cercare di arrivare in fondo alla Champions League: la finalissima, in programma il 22 maggio 2022, si giocherà infatti all'Allianz Stadium.