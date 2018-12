Sorteggio Champions League: agli ottavi Atletico Madrid-Juventus e Roma-Porto

Si sono svolti a Nyon i sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League: la Juventus trova l'Atletico Madrid, la Roma il Porto.

Tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League:

Schalke 04-Manchester City

Atletico Madrid-Juventus

Manchester United-PSG

Tottenham-Borussia Dortmund

Lione-Barcellona

Roma-Porto

Ajax-Real Madrid

Liverpool-Bayern

Terminata la fase a gironi, la Champions League si proietta verso quella più calda ed entusiasmante: quella ad eliminazione diretta. Nel quartier generale della UEFA a Nyon infatti, si è svolto il sorteggio che ha stabilito quali saranno gli accoppiamenti per gli ottavi di finale della massima competizione continentale per club.

A rappresentare il calcio italiano tra le magnifiche 16, la Juventus (inserita in prima fascia in quanto vincitrice del Gruppo H) e la Roma (arrivata alle spalle del Real Madrid nel Gruppo G e quindi inserita in seconda fascia).

Urna tutto sommato agrodolce per le italiane perchè ai bianconeri è toccato in sorte l’ Atletico Madrid di Simeone, una delle migliori squadre del torneo che è reduce dal secondo posto (ha chiuso a quota 13 a pari punti con il Borussia Dortmund) nel Gruppo A , mentre certamente meglio è andata ai giallorossi che saranno chiamati ad affrontare i lusitani del Porto , squadra che ha dominato il non irresistibile Gruppo D e che è certamente alla portata dei ragazzi di Di Francesco.

Spectacular. The round of 16 draw



Most exciting tie? #UCLdraw pic.twitter.com/ZjUBmvLwVl — #UCLdraw (@ChampionsLeague) 17 dicembre 2018

Il sorteggio, che come al solito è stato svolto seguendo alcuni paletti (Nessuna sfida tra squadre dello stesso girone, della stessa nazionalità e della stessa fascia), ha stabilito che i campioni in carica del Real Madrid dovranno vedersela con l’ Ajax , mentre il Barcellona sarà chiamato ad affrontare i transalpini del Lione .

Accoppiamento sulla carta agevole per il Manchester City che affronterà lo Schalke 04 , mentre promettono sulla carta spettacolo le sfide che vedranno impegnate Manchester United e PSG , Tottenham e Borussia Dortmund e soprattutto Liverpool e Bayern .

Come stabilito dal regolamento della Champions League, i vincitori dei vari gironi giocheranno la prima partita degli ottavi il 12-13 o 19-20 febbraio, per poi ospitare la gara di ritorno in casa il 5-6 o 12-13 marzo.