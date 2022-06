Sorteggio calendario Serie B 2022/2023: data, orario e dove vederlo

Tutte le informazioni sul sorteggio del Calendario di Serie B 22/23: dalla data a come seguirlo in tv e streaming per conoscere tutte le partite.

Salutate Cremonese, Lecce e Monza, promosse in Serie A, la Serie B accoglie grandi piazze per la stagione 2022/2023. Nella nuova cadetteria ci saranno ad esempio le retrocesse Cagliari e Genoa. Non solo, visto il ritorno del Bari o la conferma del Parma. Un'annata di fuoco per le venti squadre al via.

La Serie B 2022/2023 comincerà in estate con le prime gare ufficiali, ma la grande attesa dei tifosi è per il sorteggio del calendario che stilerà le 38 partite in programma fino alla prossima primavera. Il momento clou per programmare la nuova annata.

QUANDO CI SARÀ IL SORTEGGIO DEL CALENDARIO?

La Lega Serie B non ha ancora annunciato data e orario per il sorteggio del calendario 2022/2023, ma l'evento dovrebbe tenersi a luglio (nel 2021 la cerimonia si è svolta il 24 del mese). A giugno, invece, ci sarà quello relativo alla Serie A.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DEL CALENDARIO DI SERIE B

DAZN, Sky ed Helbiz Live trasmetteranno in diretta il sorteggio del calendario, grazie ai diritti condivisi della Serie B.

Nel caso di DAZN basta accedere all'app sulle smart tv per seguirlo in tv, o in streaming su cellulare e tablet con sistemi iOS e Android. Si può accedere al servizio anche utilizzando Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e le console di gioco Xbox e PlayStation. Su pc e notebook basta accedere al sito di DAZN.

Nel caso di Sky, il sorteggio potrà essere visto in diretta tv (canale ancora da definire) o in streaming su Sky Go, servizio accessibile su tablet, pc e cellulare scaricando l'app.

LE SQUADRE DELLA SERIE B 2022/2023

Ascoli Bari Benevento Brescia Cagliari Cittadella Como Cosenza Frosinone Genoa Modena Parma Perugia Pisa Reggina SPAL Südtirol Ternana Venezia Una tra Padova e Palermo

LE DATE DELLA SERIE B

La prima giornata del campionato cadetto verrà disputata nel weekend di Ferragosto, l'ultima il 19 maggio. Il torneo non andrà in pausa durante i Mondiali, a differenza di quanto accadrà per la Serie A e le maggiori leghe europee.