Sorteggio Calendario Serie A: dove vederlo in diretta tv e streaming

Alle 18.45 il sorteggio del calendario di Serie A 2019/2020: tutte le informazioni su dove vederlo in diretta tv e streaming.

Nasce ufficialmente la 2019/2020. Il calcio d'inizio del nuovo campionato arriva con il primo, simbolico atto: il sorteggio del calendario che determinerà il cammino della prossima stagione per le 20 squadre di Serie A.

La prima giornata di Serie A è fissata per il weekend del 24-25 agosto, per una lunga avventura che si chiuderà domenica 24 maggio 2020. In questa pagina tutte le coordinate per seguire al meglio il sorteggio in diretta e .

DATA E ORARIO

Il sorteggio del calendario della nuova Serie A andrà in scena alle ore 18.45 di lunedì 29 luglio. L'evento si svolgerà negli studi di Sky a Milano, alla presenza di alcuni tra i massimi esponenti del nostro campionato. Come da traduzione sarà svelata una giornata per volta, dalla prima (e ventesima) fino all'ultima (e trentottesima).

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A IN TV E STREAMING

Il sorteggio del calendario della Serie A 2019/2020 sarà trasmesso in diretta tv da Sky, padrona di casa dell'evento, a partire dalle 18.45. Nello specifico sarà possibile seguire la cerimonia live su Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A. Per chi volesse seguire il sorteggio del calendario in diretta streaming, invece, la soluzione è SkyGo, il servizio streaming disponibile per gli abbonati Sky.

IN DIRETTA SU GOAL

Chi non potrà seguire il sorteggio del calendario in diretta tv o streaming ha un'altra alternativa: la diretta testuale su Goal. Sin dal mattino vi accompagneremo passo dopo passo in quello che è, per molti versi, il primo giorno della nuova annata calcistica in . Dalle 18.45, poi, vi terremo aggiornati su tutto quello che accadrà durante la cerimonia, con la pubblicazione delle giornate del calendario in tempo reale.

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

Alla prima giornata e nei tre turni infrasettimanali non sarà possibile assistere a sfide tra , , , e o ai derby. In più gli incontri tra le cinque big si disputeranno tutti in giornate diverse. Un altro paletto prevede che non ci possa essere alcun incontro ripetuto (ovvero la stessa partita con lo stesso ordine casa/trasferta alla stessa giornata) rispetto al calendario della passata stagione.

Nella prima e nell'ultima giornata, inoltre non potranno incontrarsi tra loro le società che si sono già incontrate nella prima e nell'ultima giornata degli scorsi due campionati.

In più le squadre partecipanti alla Champions non potranno sfidarsi tra di loro, nè affrontare le squadre partecipanti all' nelle giornate poste tra un turno di Europa League e un turno successivo di Champions nel girone di ritorno.