Sorteggio Calendario Serie A 2019/2020: data, orario e diretta tv-streaming

Sta per nascere il campionato di Serie A stagione 2019/2020: tutte le informazioni sul sorteggio del calendario.

Si avvicina l'inizio della nuova stagione della . Il campionato 2019/2020 comincerà nel weekend del 24 e 25 agosto con la prima giornata. Prima, però, l'atto formale che da tradizione segna uno dei momenti più significativi dell'annata: il sorteggio del calendario del campionato.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

In questa pagina tutte le informazioni importanti relative al sorteggio del calendario della Serie A 2019/2020.

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A: DATA E ORARIO

Il sorteggio del calendario della Serie A 2019/2020 si terrà lunedì 29 luglio con inizio della cerimonia a partire dalle 18.45. L'evento sarà ospitato negli studi televisivi di Sky a Milano. Se confermato il programma degli scorsi anni, il calendario sarà svelato progressivamente, giornata per giornata.

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A IN TV E STREAMING

Sky non sarà solo padrona di casa dell'evento, ma trasmetterà anche il sorteggio del calendario in diretta e . L'inizio delle trasmissioni è previsto per le ore 18.45 sui canali Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A. Per chi non avrà modo di seguire in televisione la cerimonia, c'è l'alternativa SkyGo: il sorteggio sarà trasmesso in streaming sull'app disponibile per gli abbonati Sky con accesso al servizio.

SORTEGGIO CALENDARIO IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal vi racconteremo il sorteggio del calendario della Serie A 2019/2020 in diretta minuto per minuto, giornata per giornata non appena saranno sorteggiate. Dall'anteprima fino alle dichiarazioni post-sorteggio, non vi perderete nulla dell'evento che apre di fatto la stagione calcistica in .

CRITERI CALENDARIO SERIE A 2019/2020

A ridosso del giorno del sorteggio la Lega Serie A renderà noti i criteri che verranno tenuti in considerazione al momento della compilazione del calendario. Rispetto agli anni precedenti non dovrebbero esserci novità particolari. La possibilità di un calendario asimmetrico, con l'ordine delle partite del girone di ritorno diverso rispetto al girone d'andata, è stata presa in considerazione dalla Lega ma rimandata, per ora, alla prossima stagione.