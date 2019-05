Sorriso Roma, Ranieri è senza infortunati: tutti convocati per la Juventus, non capitava da settembre

Dopo 9 mesi, la Roma riabbraccia il gruppo per intero: per la sfida contro la Juventus Ranieri ha tutto l'organico a propria disposizione.

26 settembre 2018. Una data come un'altra durante la stagione calcistica, ma non per la : è stata infatti quella l'ultima volta in cui i giallorossi hanno avuto a disposizione l'intera rosa per una partita. Evento che, quasi 9 mesi dopo, finalmente si ripete.

Dalla partita con il di quel settembre, alla quinta giornata, a quella con la in programma domani, la Roma è stata falcidiata dagli infortuni, alcuni di questi anche per una sola gara.

Claudio Ranieri quando ha stilato la lista dei convocati questa volta non ha dovuto escludere nessuno, eccezion fatta per Bianda, alle prese col recupero dopo l'operazione al crociato, che però è considerabile più un giocatore della primavera.

I recuperi di Florenzi, Santon, De Rossi e Perotti, in dubbio per la sfida dell'Olimpico, hanno dunque reso nuovamente completa la rosa di Ranieri: dal suo arrivo non gli era mai capitato di poter avere un ventaglio di scelte così ampio.

Per una serata decisiva per la corsa alla , i giallorossi sono al loro massimo. Ora l'obiettivo è quello di battere i campioni d' .