Sorriso Napoli: tutti negativi al primo test su coronavirus

Tra i test del Napoli manca solo il responso delativo al tampone di Karnezis, che non è stato analizzato oggi per problemi tecnici.

In attesa di capire se il campionato di 2019/2020 potrà essere portato alla conclusione, il , come le altre squadre di Serie A, si appresta a tornare in campo per gli allenamenti individuali. Per farlo serve ovviamente il responso sui tamponi, per ora tutti positivi.

Una bella notizia per i giocatori del Napoli, che prepara il ritorno in campo a Castel Volturno per il weekend: sabato, infatti, Mertens e compagni dovrebbero allenarsi in vista dell'ok per la sessione in gruppo che potrebbe avvenire il 18 maggio.

Come evidenzia Radio Kiss Kiss, i test dei calciatori del Napoli sono neagtivi, ma al primo ciclo deve ancora aggiungere Karnezis, visto che il tampone dell'ex non è stato analizzato oggi per problemi tecnici e lo sarà domani. Nella giornata giovedì in ogni caso i giocatori, andranno incontro ad un secondo ciclo di tamponi per avere la certezza della loro negatività.

Altre squadre

Ovviamente non solo i giocatori del Napoli sono stati sottoposti a tampone, ma bensì anche i dirigenti e il resto dei protagonisti del mondo azzurro che dovranno avere contatti con i calciatori nelle prossime settimane. E in caso di ritorno della Serie A, fino alla conclusione della stagione.