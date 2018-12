Sorriso Milan: Musacchio, Romagnoli e Suso ok per Bologna

Ottime notizie dall'infermeria del Milan: dopo Romagnoli, anche Suso e Musacchio sono disponibili e verranno convocati per Bologna.

Il Milan, dopo l'amarezza per l'eliminazione dall'Europa League, può finalmente sorridere: dopo Romagnoli, anche Suso e Musacchio hanno smaltito i rispettivi guai fisici e verranno convocati per il match di martedì a Bologna.

I due difensori e il fantasista, infatti, hanno svolto l'intera seduta di allenamento e risultano dunque arruolabili per la trasferta del 'Dall'Ara' contro il grande ex Filippo Inzaghi.

Suso e Musacchio dovrebbero partire dal 1', mentre col Bologna Romagnoli si avvia ad accomodarsi in panchina per evitare spiacevoli sorprese in termini di nuovi infortuni o possibili ricadute.

Il capitano del Milan, dovrebbe ritrovare una maglia da titolare in occasione del successivo impegno di campionato previsto sabato 22 dicembre contro la Fiorentina.

