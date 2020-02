Sorriso Milan, Calhanoglu e Musacchio tornano in gruppo: recuperati per la Fiorentina

Hakan Calhanoglu e Mateo Musacchio hanno smaltito i problemi muscolari: il Milan li recupera per la trasferta di sabato sera a Firenze.

Un parziale sospiro di sollievo per mister Pioli, che recupera due importanti pedine per la trasferta di sabato sera del in casa della : Hakan Calhanoglu e Mateo Musacchio tornano ad allenarsi con il resto del gruppo.

Il giocatore turco era stato fermato da un problema muscolare che lo aveva tenuto out dalla sfida casalinga contro il , mentre il difensore argentino aveva accusato un problema al polpaccio rinunciando a entrare in campo dopo l'infortunio di Kjaer.

Il danese non sarà sicuramente presente a Firenze: toccherà dunque allo stesso Musacchio partire dal primo minuto al Franchi, mentre il giovane Gabbia scalpita dopo l'ultima buona prestazione.

Calhanoglu sembra invece destinato a riprendersi il posto alle spalle di Ibrahimovic nel nuovo 4-2-3-1 disegnato da Pioli e dopo le ultime buone uscite, complice anche la non entusiasmante gara di Paquetà contro i granata.