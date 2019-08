Sorriso Milan, Bonaventura torna in campo dopo dieci mesi

Finisce il calvario di Bonaventura, infortunatosi al ginocchio lo scorso ottobre: ingresso contro il Manchester United.

Arma in più mancata a Gattuso, arma in più per il nuovo corso del . Jack Bonaventura si rivede finalmente dopo quasi un anno dopo l'ultima volta: il centrocampista italiano è infatti tornato in campo per il match amichevole contro il .

Bonaventura è subentrato nella gara amichevole al 77' della ripresa, per poi tirare e segnare un rigore nella lotteria post 2-2 finale. Un ritorno gradito ai tifosi del Milan e allo stesso allenatore Giampaolo, che potrebbe renderlo uno degli uomini essenziali della sua squadra rossonera.

Come noto Bonaventura dovette fermarsi per un'infiammazione al ginocchio, sfociato nell'operazione per riparare la cartilagine dell'articolazione. Assenza importante nella scorsa stagione, vista la mole di goal che l'ex aveva sempre garantito nelle stagioni precedenti.

Proprio in virtù del ritorno di Bonaventura, il Milan sembra aver deciso di non rinforzare ulteriormente il centrocampo, visto e considerando come il classe '89 possa giocare in diverse posizioni ed essere titolare imprescindibile una volta ripreso il pieno ritmo partita.