Sorriso Lione: Depay torna ad allenarsi dopo la rottura del crociato

Il Lione recupera Memphis Depay, tornato ad allenarsi dopo la rottura del crociato: l'olandese sarà a disposizione di Garcia contro la Juventus.

Finalmente un sorriso per il : la chiusura anticipata della non permetterà al club transalpino di poter prendere parte alle competizioni europee (a meno di vittoria finale) nella prossima stagione, tanto che l'unico impegno rimasto è quello della .

Ad agosto, i ragazzi allenati da Rudi Garcia affronteranno la nel ritorno degli ottavi di finale, partendo dal vantaggio del successo ottenuto per 1-0 all'andata: all'appuntamento sarà presente anche Memphis Depay.

L'attaccante olandese, infatti, è tornato ad allenarsi insieme ai compagni di squadra dopo il lungo stop resosi necessario per recuperare dalla rottura del legamento crociato sinistro rimediata contro il a dicembre.

L'interruzione causata dal Coronavirus ha dunque consentito a Depay di rimettersi in sesto per dare il proprio contributo al raggiungimento dei quarti di finale, obiettivo ambizioso ma non impossibile alla luce dell'ottima prestazione offerta dal Lione a febbraio.

Per Garcia una carta in più da giocare, per la Juventus un pericolo in più da controllare.