Sorriso Lione, Depay è pronto per la Juventus: goal di tacco in amichevole

Il Lione può contare sul pieno recupero di Memphis Depay in vista del match di ritorno di Champions League contro la Juventus.

Buone notizie in casa del , che dopo la chiusura anticipata della prepara il match di ritorno di in programma ad agosto contro la . La formazione francese può sorridere di fronte al pieno recupero di Memphis Depay.

L'attaccante olandese ha ormai messo alle spalle il grave infortunio al ginocchio sinistro: l'ex aveva riportato la rottura del legamento, ma l'emergenza sanitaria gli ha permesso di tornare in campo in tempo per affrontare i bianconeri.

Sicuramente l'uomo offensivo più pericoloso nella rosa del Lione: il classe '94 era già entrato in campo a partita in corso nei test contro e Glasgow , prima di tornare titolare il 1 luglio contro il Port Valais, squadra di sesta divisione svizzera.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Oggi il primo importante esame contro il firmato con una giocata delle sue: cross basso dalla destra e colpo di tacco di pregevole fattura sotto porta. Un messaggio del tutto positivo per mister Rudi Garcia, che potrà contare sulla sua stella contro i bianconeri di Sarri.

Ai microfoni di 'RMC Sport', lo stesso Depay ha espresso le proprie sensazioni: