Sorriso Juventus, Rugani e Dybala negativi al Coronavirus dopo il primo test

Daniele Rugani e Paulo Dybala sono risultati negativi al primo tampone di controllo: manca ora il secondo. Lo riporta la 'Gazzetta dello Sport'.

Una doppia buona notizia arriva in casa in un momento difficile per tutti: Daniele Rugani e Paulo Dybala sono risultati negativi al primo tampone di controllo. I due giocatori avevano contratto il Coronavirus: si attende però ora l'esito del secondo.

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', i due giocatori sono risultati negativi al test del Covid-19: il protocollo prevede però un secondo tampone a distanza di pochi giorni per poter provare l'effettiva guarigione.

Rugani è stato il primo giocatore di a risultare positivo al Coronavirus lo scorso 11 marzo, più di un mese fa. Successivamente anche Matuidi e Dybala hanno dovuto fare i conti con la malattia dopo la quarantena.

L'ambiente bianconero attende ora l'esito del secondo tampone per poter dichiarare i due giocatori vincitori di una battaglia che sta tenendo con il fiato sospeso il mondo intero.