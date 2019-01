Sorriso Juventus: Cancelo parzialmente in gruppo, obiettivo Supercoppa

Primo allenamento del 2019 per la Juventus: Cancelo parzialmente in gruppo, il portoghese mette nel mirino la Supercoppa col Milan.

Vacanze, ormai, finite. La Juventus nella mattinata odierna è tornata ad allenarsi alla Continassa, conseguendo così la prima sessione del 2019. I bianconeri, che fra quattro giorni affronteranno in trasferta il Bologna in Coppa Italia, si sono dedicati a una lunga fase atletica per poi concentrarsi a lavorare con la palla: puntando sul controllo, precisione e velocità del passaggio.

Subito una buona notizia per Massimiliano Allegri. Joao Cancelo ha lavorato parzialmente con il gruppo . Reduce da un intervento chirurgico di meniscectomia selettiva mediale al ginocchio destro, il 24enne terzino portoghese mette nel mirino la convocazione per la Supercoppa Italiana contro il Milan.

A tal proposito, ovviamente, la Signora prenderà una decisione senza affrettare le tempistiche. Ma la sensazione, appunto, è che l'ex nerazzurro possa partire per Jeddah.

Pensando all'imminente sfida in terra felsinea, l'allenatore livornese proporrà un turnover ragionato, offrendo un'occasione a chi finora non è riuscito a trovare grande continuità in termini di minutaggio. Titolari, quindi, Perin, Benatia, Rugani, Emre Can, Douglas Costa e Bernardeschi. Occhi puntati anche su Spinazzola, che sabato sera potrebbe trovare il tanto atteso debutto.