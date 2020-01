Sorriso Fiorentina, Castrovilli lascia l'ospedale: domani la ripresa delle attività

Gaetano Castrovilli ha lasciato l'ospedale di Careggi dopo alcuni giorni di osservazione: il centrocampista della Fiorentina pronto al recupero.

La tira un forte sospiro di sollievo per Gaetano Castrovilli, che dopo il malore accusato durante la sfida contro il è stato trattenuto in ospedale per qualche giorno di osservazione. Il centrocampista viola sta bene ed è stato dimesso oggi.

La notizia arriva direttamente dal club viola tramite un comunicato ufficiale:

"La Fiorentina comunica che Gaetano Castrovilli ha lasciato l’ospedale di Careggi. Il calciatore sta bene e domani sarà al centro sportivo per iniziare le attività di recupero".

Castrovilli si era fermato in preda a forti giramenti di testa e disorientamento: soltanto una grande paura per il giovane talento italiano, che è stato subito trasportato in ospedale per accertamenti. Ora la graduale ripresa della normale attività, Castrovilli dovrebbe tornare presto a disposizione di Iachini.