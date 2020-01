Sorrentino ci ripensa: giocherà in Seconda Categoria da attaccante

Stefano Sorrentino, dopo aver annunciato il ritiro, firma col Cervo (Seconda Categoria ligure) - club allenato dal padre - e giocherà come punta.

Pochi giorni dopo l'annuncio con cui appendeva i guantoni al chiodo, Stefano Sorrentino fa dietrofront. Ma lo fa in un modo speciale, firmando per la squadra allenata dal padre.

L'ex portiere del , fresco di ritiro dal calcio giocato, ha deciso di rimettersi in discussione approdando al Cervo (Seconda Categoria ligure).

Ma c'è di più, perchè Sorrentino non difenderà i pali come avvenuto durante tutta la sua carriera bensì tenterà la via del goal: il nuovo ruolo, infatti, sarà quello di attaccante. Come spiegato dal diretto interessato su Twitter.

Mi perdoneranno gli amici di @CB_Ignoranza , ma per tenermi in forma per la partita d’addio, ho deciso di firmare per il Cervo, in seconda categoria. Farò l’attaccante. Con la speranza che il mister - mio padre - mi faccia giocare. 😂 #ForzaCervo ps: non fate battute eh 🦌 pic.twitter.com/IwUYUSrIFx — Stefano Sorrentino (@Sorrentino) January 27, 2020

"Per tenermi in forma per la partita d’addio, ho deciso di firmare per il Cervo, in seconda categoria. Farò l’attaccante. Con la speranza che il mister - mio padre - mi faccia giocare".

Una parentesi breve ma curiosa, quella che attende Sorrentino: in panchina papà Roberto, di punta suo figlio Stefano.