Sorrentino saluta De Rossi: "Indovinate a chi ha segnato il primo goal in Serie A?"

Il portiere del Chievo ha voluto ricordare il primo goal realizzato da De Rossi, quando Sorrentino difendeva la porta del Torino.

Sedici anni dopo Stefano Sorrentino non ha dimenticato e, nel giorno dell'addio di De Rossi alla , ha voluto rendere omaggio al capitano giallorosso in un modo molto particolare.

Il portiere del infatti ha ricordato su Twitter come il primo goal in De Rossi lo abbia segnato proprio a lui, che però allora difendeva i pali del .

Quella partita del 10 maggio 2003 terminò sul risultato di 3-1 per la Roma, De Rossi siglò il momentaneo 2-0 con un destro dalla lunga distanza che sorprese Sorrentino.

Indovinate a chi ha segnato il suo primo gol in Serie A? 😏

In bocca al lupo GRANDE CAMPIONE. Con RISPETTO e STIMA! Ste #derossi #asroma pic.twitter.com/oB6Kn4CefT — Stefano Sorrentino (@Sorrentino) May 15, 2019

Da allora di goal ne sono arrivati altri 60 in 592 presenze. In questa stagione De Rossi ha segnato solo due reti, una delle quali però pesantissima nella vittoria di misura in casa della che ha tenuto vive le speranze Champions della sua Roma.

Il record di goal segnati in una sola stagione invece risale al 2009/10 quando De Rossi ne mise insieme addirittura 11.