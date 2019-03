Sorrentino a DAZN: "Quel rigore parato a Cristiano Ronaldo..."

Stefano Sorrentino, a DAZN, racconta il rigore parato a CR7 in Juventus-Chievo: "Decisi che mi sarei tuffato a sinistra...".

Stefano Sorrentino, il 'para-rigori'. Il numero uno del Chievo, alle prese con una missione salvezza ai limiti dell'impossibile, una soddisfazione fin qui però è riuscito a togliersela: dire 'no' a Cristiano Ronaldo dal dischetto.

L'esperto estremo difensore, a 'DAZN', ripercorre gli istanti di quel miracolo sul fuoriclasse portoghese in occasione di Juventus-Chievo e svela aneddoti che lo hanno portato ad essere tra i migliori portieri italiani a neutralizzare penalty.

"Quando l’arbitro assegna un rigore in favore degli avversari cerco di ricordarmi le caratteristiche e le strategie del rigorista che mi trovo di fronte. Quindi vado subito alla ricerca del suo sguardo per cercare di capire la sua espressione”.

Quanto tempo spendi per studiare le caratteristiche dei tuoi avversari dagli undici metri?

"All’incirca una mezzoretta. Il nostro allenatore dei portieri, Lorenzo Squizzi, ci prepara una clip e da lì decidiamo una strategia. A volte siamo d’accordo, altre volte no. Insomma, ognuno esprime la sua opinione però alla fine usciamo da quella riunione con un’idea sola per ogni giocatore".

Te lo ricordi il primo rigore parato in Serie A?

"Iaquinta, Chievo-Juventus. Glielo respingo e lui segna sulla ribattuta".

Proprio come l’ultimo contro Teodorczyk...

"Esatto, speriamo non sia l’ultimo allora (ride, ndr)".

Secondo te, uno nasce para-rigori o deve lavorare tanto per diventarlo?

"Sono dell’idea che possiamo analizzare i tiratori per ore e ore, ma poi, quandi ti trovi lì, la fortuna e l’intuito diventano componenti decisive. Poi è chiaro che c’è chi è più predisposto a parare i rigori".

Di Natale, Milito, Mertens. Che cosa hanno in comune?

"Tutti e tre hanno sbagliato un rigore contro il sottoscritto (ride, ndr)".

Manca qualcuno in particolare?

"Uno che ha fatto molto clamore a livello mediatico, ma che purtroppo non mi ha portato punti. Quindi per me non ha un valore così grande. Naturalmente mi riferisco a quello di Cristiano Ronaldo".

Raccontalo nel dettaglio.

"Avevamo deciso con Squizzi che se ci fosse stato un rigore, mi sarei tuffato alla mia sinistra. Poi chiaramente avendo Cristiano Ronaldo davanti sapevo benissimo che per riuscire a intuire il tiro avrei dovuto fare qualcosa di importante. Lui calcia rigori molto angolati e forti, perciò appena ho sentito il fischio dell’arbitro ho pensato solo a buttarmi alla mia sinistra cercando di spingere il più possibile con la speranza che non alzasse troppo il pallone. Dopo il suo tiro ho sentito solo il rumore del palo. C’è stato un attimo di suspense perché non avevo visto che fine avesse fatto il pallone. Poi non avendo sentito il boato dello stadio ho realizzato di averlo parato".

Segui ancora La Liga?

"Non tantissimo. Avendo quattro figlie, preferisco stare dietro a loro quando sono a casa (ride, ndr)".

Allora ti chiediamo di Messi. Sai perché, vero?

"Perché mi ha fatto goal su rigore".

Raccontaci anche di quel rigore.

"Al tempo purtroppo non avevo l’allenatore dei portieri che mi preparava la clip, quindi dovevo andare io su YouTube a cercarmi i vari rigoristi. Visto che Messi arrivava da un momento in cui aveva sbagliato diversi rigori calciandoli centrali, avevo deciso che non mi sarei mosso. Ho cercato di incrociare il suo sguardo, ma lui non mi ha mai guardato. Sono rimasto in piedi fino all’ultimo sperando in una sua conclusione centrale. Poi quando ho capito che lo avrebbe calciato in un altro modo mi sono appoggiato a terra, tanto ormai ero sconfitto".

Partita secca: chi sono i 5 rigoristi che porteresti con te?

"Messi, Cristiano Ronaldo, Totti, Del Piero e... Miccoli".

Perché Miccoli?

"Perché Miccoli mi ha fatto diversi goal su calcio di rigore. Tutte le volte li ha calciati nello stesso modo, molto spesso l’ho intuito, ma non sono mai riuscito a pararglieli. Fabrizio era il mio incubo sui rigori. Lui lo sa. (ride, ndr)".

Pensavamo dicessi Maradona, considerata la tua passione per Diego.