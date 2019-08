Sorpresa Real Madrid: James Rodriguez e Bale convocati da Zidane per il Celta Vigo

Zinedine Zidane ha convocato James Rodriguez e Bale per la trasferta di Vigo contro il Celta: decisione a sorpresa dell'allenatore del Real Madrid.

Restano possibili partenti nelle ultime settimane del calciomercato estivo, ma intanto il tecnico del Zinedine Zidane manda un messaggio alle pretendenti di James Rodriguez e Gareth Bale , convocando entrambi i giocatori per la trasferta della prima giornata della contro il Vigo.

📝 Estos son nuestros 22 convocados para el primer partido de Liga de la temporada. #RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/CzHL0YfOzY — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) August 16, 2019

Il colombiano non ha giocato nemmeno un minuto di gara nel precampionato con i Blancos, ed è il grande obiettivo del di De Laurentiis, ma il Real Madrid non vuole privarsene se non a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, mentre i partenopei pensano al prestito secco o con diritto di riscatto.

Fra il tecnico azzurro Carlo Ancelotti e il giocatore colombiano c'è un gran feeling, il giocatore verrebbe volentieri in ma gli spagnoli non mollano sulle condizioni, e la convocazione a sorpresa per la prima giornata della Liga sembra un ulteriore segnale sulla non apertura ad altre formule.

Per quanto riguarda Bale, come del resto Jovic, entrambi possibili partenti da qui al 2 settembre, data di chiusura del calciomercato estivo in , vale un discorso simile: il Real Madrid vuole cedere soltanto a titolo definitivo di fronte a offerte ritenute congrue al valore dei giocatori. Diversamente potrebbero restare in rosa, nonostante un rapporto non certo idilliaco con il loro allenatore.

Intervenuto in conferenza stampa, Zidane ha ammesso di voler puntare su coloro che fino a poco tempo fa sembravano completamente fuori dai piani.