L'attaccante di proprietà del Bologna si era fatto male lo scorso 1° novembre in Frosinone-Torino, partita vinta 2-0 dalla formazione di Massimiliano Alvini. Colpa di un fallaccio di Aboukhlal, intervenuto malamente sulla caviglia del centravanti, tanto da provocargli la lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia stessa.
I tempi di recupero erano stati indicativamente stimati in sei settimane, con la possibilità però che il rientro avvenisse addirittura a gennaio. E invece il recupero di Raimondo è stato lampo, quasi da record. Tanto da portare, appunto, a una sorprendente convocazione dopo meno di un mese.
Ma Raimondo giocherà immediatamente dall'inizio o partirà dalla panchina contro il Parma? Come sarà la sua gestione da parte di Alvini, anche in relazione alla situazione dell'attacco del Frosinone.
RAIMONDO SUBITO TITOLARE?
Difficile, considerando come il rientro a disposizione da parte di Raimondo sia avvenuto in extremis, pensare a una titolarità immediata da parte del bomber dei ciociari. Ancor più considerando come la gara contro il Parma si giochi sabato, in anticipo.
Raimondo, insomma, dovrebbe partire inizialmente dalla panchina. Senza forzare, dopo essere rimasto lontano dai campi di gioco per quattro settimane. E mettendo minuti nelle gambe a partita in corso, nel secondo tempo.
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Solo in un secondo momento, insomma, il mancino dovrebbe riprendersi quella maglia che, di fatto, è sua per diritto acquisito. Magari già dalla sfida successiva, contro l'Inter, in programma ancora una volta allo Stirpe sabato 5 dicembre.
LA SITUAZIONE DELL'ATTACCO DEL FROSINONE
Il condizionale rimane comunque d'obbligo. Alvini deciderà nelle ore precedenti la partita in che modo gestire Raimondo dopo il suo rientro dall'infortunio, soprattutto per un motivo: la situazione dell'attacco del Frosinone.
Situazione che continua a non essere particolarmente rosea nonostante il ritorno di Raimondo, considerando come Daniel Birligea rimanga ai box per infortunio: il romeno ha infatti rimediato una lesione al bicipite femorale nei pochi minuti collezionati domenica scorsa in casa del Milan.
A disposizione di Alvini rimane quindi il terzo centravanti della rosa: il polacco Tomas Bobcek, che fin qui ha giocato pochissimo e che l'ex allenatore della Cremonese non ha mai schierato dal primo minuto.
Bobcek potrebbe scendere in campo da titolare per la prima volta proprio contro il Parma, ma non è esclusa la conferma della formazione senza una vera punta di ruolo vista contro il Milan. Così come non è esclusa una immediata titolarità da parte di Raimondo.
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