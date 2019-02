Sorpresa PSG: Rabiot è in lista Champions nonostante la rottura

Il PSG ha inserito anche Adrien Rabiot, separato in casa, nella lista Champions valida dagli ottavi. Al termine della stagione, comunque, sarà addio.

Il destino di Adrien Rabiot è ormai segnato: niente più PSG, l'anno prossimo il centrocampista francese giocherà altrove. Al Barcellona, con ogni probabilità. Ma ciò non implica il fatto che Tuchel faccia a meno di lui fino al termine della stagione.

Come si apprende dal sito ufficiale della LFP, la Lega francese, ecco la sorpresa: anche Rabiot, assieme al resto dei compagni, è stato inserito dal PSG nella lista per la Champions League valida dagli ottavi di finale in poi. Presente anche Leandro Paredes, l'unico volto nuovo portato dal mercato di gennaio.

Una sorpresa, si diceva, in quanto Rabiot è ormai un separato in casa al PSG dopo aver interrotto i dialoghi per il rinnovo del contratto. Il mancino non viene convocato da Tuchel addirittura da dicembre, dal 4-1 in casa della Stella Rossa nei gironi di Champions League.

L'inserimento nella lista Champions non dovrebbe cambiare le carte in tavola: Rabiot è destinato a lasciare il PSG a parametro zero al termine della stagione. Intanto, però, il club ha deciso di non sperperare completamente un suo patrimonio.