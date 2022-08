Sorpresa Paco Alcacer: annullato dopo due giorni il trasferimento allo Sharjah

L'attaccante del Villarreal era stato annunciato mercoledì, poi il dietrofront: "Trasferimento annullato in maniera unilaterale".

Due giorni, non di più. L'avventura negli Emirati Arabi Uniti di Paco Alcacer è iniziata e si è conclusa nello spazio di appena 48 ore. Mercoledì sera l'ex attaccante di Barcellona e Borussia Dortmund veniva ufficialmente annunciato dallo Sharjah come suo nuovo rinforzo. Oggi, invece, tutto è saltato.

Ad annunciarlo è stato il Villarreal, ovvero il club di Paco Alcacer, che sul proprio sito ufficiale ha pubblicato un comunicato stringato e privo di dettagli:

"Lo Sharjah ha deciso di annullare in maniera unilaterale l'accordo raggiunto con il Villarreal per il prestito di Paco Alcacer".

L'accordo tra Villarreal e Sharjah, come detto, era stato raggiunto mercoledì sera. Tutto ufficiale, con tanto di comunicato da parte della società emiratina. In attesa di capire le motivazioni del clamoroso dietrofront, l'attaccante spagnolo rimarrà dunque nella rosa del Submarino Amarillo. Anche se, con ogni probabilità, non per molto.

Paco Alcacer è infatti fuori dai piani di Unai Emery e sarà ora costretto a cercarsi un'altra squadra. Anche perché il Villarreal ha intenzione di chiudere per l'arrivo di Edinson Cavani, al momento ancora bloccato. Una situazione di stallo per tutti.