Sorpresa Nainggolan: convocato per il ritiro del Cagliari

Il giocatore belga potrebbe continuare in rossoblù anche nella prossima stagione: nei prossimi giorni la verità. Despodov positivo al coronavirus

Inizia martedì 18 agosto la nuova stagione del , dopo il deludente finale di stagione 2020/2021. La squadra di Di Francesco, infatti, si sottoporrà ai test molecolari per poi allenarsi ad Asseminello e dunque partire per Aritzo e sostenere la prima seduta in ritiro. Tra i giocatori presenti, a sorpresa, anche Radja Nainggolan.

Un grosso indizio sul futuro del belga, che dovrebbe rimanere a Cagliari anche nella prossima annata. Il prestito da parte dell' in teoria non è però ufficialmente finito, visto il prolungamento della stagione a causa del coronavirus. Solamente tra che settimana questa prima presenza potrebbe trasformarsi in conferma.

Inter e Cagliari hanno ottimi rapporti derivanti dal passaggio di Barella a Milano e dal passato di Giulini, e un trasferimento definitivo di Nainggolan in nerazzurro potrebbe anche portare Cragno a San Siro se non subito, nell'annata 2021/2022 come post Handanovic.

Non è presente nella lista dei giocatori che parteciperanno al ritiro il bulgaro Despodov, positivo al coronavirus:

"Kiril Despodov è risultato positivo al COVID-19. Gli esami medici sono stati effettuati in Bulgaria, dove l’attaccante sta trascorrendo le vacanze. Il calciatore, attualmente asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena prevista dal protocollo sanitario al termine del quale potrà raggiungere la Sardegna e procedere alla ripresa delle attività assieme al resto della squadra".

I 27 giocatori convocati dal Cagliari:

PORTIERI: Simone Aresti; Giuseppe Ciocci; Niccolò Cabras; Alessio Cragno

DIFENSORI: Salvatore Boccia; Andrea Carboni; Luca Ceppitelli; Paolo Faragò; Ragnar Klavan; Charalampos Lykogiannīs; Ivan Michelotti; Simone Pinna; Fabio Pisacane; Sebastian Walukiewicz

CENTROCAMPISTI: Filip Bradarić; Fabrizio Caligara; Riccardo Ladinetti; Nahitan Nández; Radja Nainggolan; Cristian Oliva; Marko Rog

ATTACCANTI: Luca Gagliano; João Pedro; Federico Marigosu; Leonardo Pavoletti; Gastón Pereiro; Giovanni Simeone.