Sorpresa 'Loco' Abreu: è tra i dieci migliori bomber in attività

Cristiano Ronaldo guida la classifica con 700 goal, ma tra i primi dieci c'è un'intruso: si tratta di Sebastian Abreu.

Cristiano Ronaldo ha da poco raggiunto quota 700 goal in carriera, confermando la sua posizione di miglior marcatore ancora in attività.

CR7 precede Leo Messi e Zlatan Ibrahimovic, rispettivamente a quota 672 e 535, ma nella top 10 non mancano le sorprese.

Al settimo posto c'è infatti un giocatore che non tutti conoscono, ma che in Sud America è una vera e propria istituzione. Si tratta di Sebastian Abreu, soprannominato 'El Loco', autore di 411 goal nel corso della sua lunga carriera in tutte le competizioni.

Abreu ha attualmente 43 anni e veste la maglia del Boston River, in . Dal 1995 ad oggi ha girato il mondo, giocando per 25 squadre in 11 paesi diversi. Vanta anche 70 presenze con la nazionale uruguyana, impreziosite da 26 reti.

Oltre ad Abreu, un altro nome che in pochi si aspettavano di trovare è quello di Klaas-Jan Huntelaar (296 goal, come Cavani), simbolo dell' con un passato da meteora in al .