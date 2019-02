Sorpresa in Coppa di Germania: Leverkusen eliminato dal piccolo Heidenheim

L'Heidenheim, formazione di seconda serie, batte in rimonta il Bayer Leverkusen e approda ai quarti di DFB Pokal: è la prima volta nella sua storia.

Come battere il Bayern Monaco e poi, tre giorni più tardi, essere eliminato dalla Coppa di Germania da una formazione di seconda divisione: un'impresa al contrario riuscita al Bayer Leverkusen, estromesso dal piccolo Heidenheim e costretto a salutare la competizione già agli ottavi.

La piccola Voith-Arena, piena nei suoi quasi 12000 posti, quasi non ci crede. Ma è la realtà: ai quarti di finale va la formazione di Frank Schmidt, sesta in Zweite Bundesliga, la seconda serie tedesca. Battuti Bailey, Brandt, Alario e gli altri talenti delle Aspirine, che sabato avevano sconfitto in rimonta il Bayern.

Proprio Brandt aveva portato in vantaggio il Bayer Leverkusen a pochi secondi dalla conclusione del primo tempo, dopo aver colpito un palo poco prima. Ma la reazione dell'orgoglioso Heidenheim conduce al pareggio a inizio ripresa di Dovedan e all'incredibile sorpasso firmato Multhaup al 72'.

Un'impresa vera e propria che trascina ai quarti di finale di DFB Pokal l'Heidenheim: come si può immaginare, è la prima volta nella storia del club. Le gare, in programma a inizio aprile, saranno definite tramite sorteggio. E ora la piccola formazione di Zweite Bundesliga spera di incontrare il grande Bayern sulla propria strada.