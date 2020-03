Sorpresa in Bielorussia: oggi è cominciato il campionato, a porte aperte

Mentre tutta Europa ha sospeso i propri tornei interni, la federcalcio bielorussa ha optato per iniziare senza dubbi: nessuna paura.

La maggior parte dei campionati calcistici al mondo è sospesa. In giro per il mondo c'è però chi continua a scendere in campo, sopratutto in Africa e in Centro-America. In Europa anche la , ultima roccaforte, ha deciso di sospendere il proprio torneo. Proprio nel giorno della riapertura di quello bielorusso.

A Minsk e dintorni, infatti, inizia il campionato 2020, che non ha avuto sospensioni e ritardi. Sarebbe dovuto iniziare il 19 marzo, è iniziato il 19 marzo, in un paese che conta fin qui 51 contagi da coronavirus covid-19. Nel primo incontro subiso sorpresa, con l'Energetik che ha superato il BATE Borisov, in maniera continua sempre come massima favorita del torneo, per 3-1.

Si è giocato a porte aperte a Minsk, nel piccolo stadio da 1500 posti. Il campionato bielorusso non ha paura del contagio, visto e considerando che il presidente della nazione, Alexandr Lukashenko ha parlato dello stesso come di una psicosi, chiedendo alla popolazione di "bere tanta vodka, lavorare molto e fare la sauna per uccidere il virus".

Altre squadre

Il capoufficio stampa della federcalcio bielorussa, Alexander Aleinik, ha evidenziato che la decisione di iniziare regolarmente il torneo è stata presa con l'UEFA lo scorso martedì: via libera, visto che la stagione va dalla primavera all'autunno per questioni climatiche.

Da Smolevichi a Brest, passando per Soligorsk e Zhodino, nessuno delle squadre provenienti da tali città bielorusse ha avuto da ridire, accettando senza problemi la decisione della federazione di far partire il campionato, che continuerà col primo turno tra oggi e domenica 22.

Una decisione, quella di iniziare il torneo a porte aperte, che sta facendo parlare tantissimo sui social, con i tifosi locali divisi sul da farsi. La possibilità di sospendere il torneo o giocare a porte chiuse per ora non esiste e non dovrebbe arrivare all'improvviso nei prossimi giorni.