Sorpresa Castrovilli: è il miglior dribblatore delle prime due giornate di Serie A

Non il funambolo Douglas Costa, ma Gaetano Castrovilli: con 10 dribbling riusciti è il miglior 'funambolo' delle prime due giornate di Serie A.

Nelle prime due giornate di Douglas Costa ha fatto impazzire e a suon di dribbling, alcuni valsi anche degli assist. L'arma in più di Maurizio Sarri e della può essere lui. Eppure, a livello di dribbling, qualcuno ha fatto meglio di lui nelle due giornate.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Si tratta della sorpresa della e del campionato Gaetano Castrovilli, che con 10 dribbling riusciti nelle partite contro Napoli e ha lo speciale 'primato' dopo i primi 180 minuti di campionato.

10 - Gaetano Castrovilli è il giocatore con più dribbling riusciti nelle prime due giornate di questa Serie A (10). Funambolo. — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 13, 2019

Il classe 1997 è stato lanciato da Vincenzo Montella sin da subito dopo aver fatto bene negli scorsi due anni alla . E ha ripagato il tecnico della fiducia con prestazioni di alto livello. E soprattutto saltando l'uomo.

Gioca da centrocampista, ma dribbla come un'ala. Anzi, più di un'ala, se lo rapportiamo a Douglas Costa, da molti ritenuto il migliore in Serie A nella specialità. Castrovilli ha sorpreso tutti e non ha intenzione di fermarsi: vuole diventare un perno della Fiorentina. E continuare a dribblare, oltre agli avversari, anche la concorrenza.