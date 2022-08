Sorpresa Aouar: è a un passo dal trasferimento al Nottingham Forest

Houssem Aouar, accostato in passato a club italiani come Juventus e Roma, sta per lasciare il Lione: accordo vicino col Nottingham Forest.

Ma ve li ricordate i tempi in cui Houssem Aouar lo voleva praticamente mezzo mondo? La Juventus, ad esempio. Ma mica solo i bianconeri. Ebbene, il talento del centrocampo del Lione sta finalmente per lasciare il nido. Ma non per approdare in una big europea: il suo futuro, con ogni probabilità, sarà al Nottingham Forest.

Secondo 'Sky Sport', a sorpresa il trasferimento sta per andare in porto. Aouar è molto vicino al Forest, che dopo l'acquisto dall'Atalanta di Remo Freuler sta per mettere le mani anche su di lui, nell'ottica di rinforzamento di una rosa appena promossa dalla Championship alla Premier League.

Nei giorni scorsi si era parlato di un'altra formazione inglese come possibile destino di Aouar: il Leicester. In Spagna, invece, il centrocampista francese di origini algerine era stato cercato dal Betis, ma l'operazione con il Lione non è mai progredita. Così come non sono avanzate le voci su un interesse della Roma, che per il proprio centrocampo ha già preso Matic e Wijnaldum.

In passato, come detto, Aouar è stato invece avvicinato più volte alla Juventus. L'interessamento dei bianconeri nei suoi confronti, però, non è mai sfociato in alcunché di particolarmente concreto, e così il giocatore è rimasto al Lione.

Aouar ha giocato dal primo minuto la gara d'esordio in Ligue 1 dell'OL, vinta per 2-1 sull'Ajaccio, ma è stato costretto ad abbandonare il campo dopo appena mezz'ora: l'espulsione di Anthony Lopes ha indotto il tecnico Bosz a togliere lui per far spazio al secondo portiere Riou.

Potrebbero essere stati questi i suoi ultimi minuti con la maglia del Lione, che lo ha accolto nelle proprie giovanili e lo ha fatto esordire in prima squadra. Il Nottingham Forest preme e vuole mettere a segno l'ennesimo colpo in queste settimane febbrili: quelle che hanno riportato il leggendario club che fu di Brian Clough in Premier League.