La sorella di Ronaldo contro Sarri: "Da solo non può fare miracoli"

La sorella di Ronaldo punta il dito contro Maurizio Sarri alla Juventus: "Non riesco a capire come è possibile giocare in questo modo".

La esce sconfitta dalla finale di Coppa e perde il secondo trofeo stagionale dopo la : un ko che mette sul banco degli imputati Maurizio Sarri, caduto proprio contro il 'suo' . Il tecnico toscano è finito nel mirino della sorella di Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro, che sui social non ha risparmiato un pungente commento.

Sul proprio profilo 'Instagram', la sorella di CR7 ha espresso una critica alla gestione tattica del tecnico bianconero:

"Cos'altro puoi fare... Questo è tutto ed è per questo che il mio tesoro da solo non fa miracoli... Non riesco a capire come giocare in questo modo, comunque... Testa in alto, di più non puoi fare mio re".

Una serata amara per CR7, che per la prima volta in carriera viene sconfitto in due finali consecutive: il portoghese avrà modo di rifarsi, ma a casa Ronaldo qualcuno non vede di buon occhio il contesto tattico bianconero.