Song e l'approdo al Barcellona: "Poco spazio, ma sarei diventato milionario"

Alexandre Song svela cosa nel 2012 lo spinse ad andare al Barcellona: “Quando ho visto quanto avrei guadagnato non ci ho pensato su due volte…”.

Quella di Alexandre Song non è stata la carriera che in molti avevano pronosticato. Dopo essere esploso giovanissimo nell’, nel 2012 ha avuto l’opportunità di approdare al ma, proprio nel momento in cui è passato ai blaugrana la sua ascesa si è arrestata.

In , il duttile centrocampista camerunense ha avuto modo di vincere una ed una Supercoppa, ma l’ha fatto non da protagonista e ritagliandosi pochi spazio in campo.

La concorrenza al Barça spietata, ma a quanto pare il fatto di dover fare tanta panchina per lui non rappresentava affatto un problema. Nel corso di una diretta Instagram con il giocatore dei Raptors, Pascal Siakam, Song ha ammesso di aver accettato il trasferimento al club catalano soprattutto per denaro.

“Quando il Barcellona mi ha offerto un contratto ed ho visto quanto avrei guadagnato, non ci ho riflettuto due volte. Ho pensato solo al fatto che mia moglie e i miei figli avrebbero avuto una vita confortevole. Incontrai il direttore sportivo che mi disse che non avrei giocato molte partite, a me però non me ne fregava nulla, perché sapevo che sarei diventato un milionario”.

Song già all’Arsenal aveva avuto la possibilità di guadagnare cifre consistenti, ma non abbastanza per il tipo di vita che svolgeva.