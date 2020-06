Sondaggio del Milan per Liziero: chi è il regista del San Paolo che piace ai rossoneri

Il Milan ci riprova per Igor Liziero, mancino del San Paolo capace di ricoprire più ruoli: ha una clausola da 50 milioni e il passaporto italiano.

22 anni, una clausola rescissoria - di facciata, come quasi tutte le clausole rescissorie - di 50 milioni di euro, un passaporto italiano appena ottenuto, lasciapassare per un'Europa che tra non molto sembra destinata ad accoglierlo. Igor Liziero oggi gioca nel San Paolo, ma un suo salto di livello pare questione di tempo. Specialmente perché il , come rivelato da 'Globoesporte', ha nuovamente chiesto informazioni su di lui in vista della prossima stagione.

Un interesse non nuovo, se è vero che il nome di Liziero per il Milan aveva già iniziato a circolare l'anno scorso. Un semplice sondaggio che, ai tempi, non aveva portato a nulla. Ora il Milan è tornato a bussare alla porta dei brasiliani, che, come gran parte dei club del Paese, stanno vivendo una fase di forte crisi economica.

CHI È LIZIERO?

Ma chi è Liziero, il giocatore che il Milan ha messo nel mirino? Sul ruolo prediletto non si sbaglia: è un centrocampista centrale, di piede mancino, rapido nel controllo e nello smistamento del pallone e mai domo quando l'oggetto del mestiere ce l'hanno gli altri. Il classico regista che spazia davanti alla difesa, senza disdegnare qualche sortita offensiva.

Liziero, però, non ha sempre giocato nel fulcro della manovra. Centrocampista per vocazione, nelle giovanili del San Paolo, dov'è arrivato nel 2013, era conosciuto soprattutto per le sue doti di terzino sinistro. Ruolo che, in momenti di necessità, ha ricoperto anche negli ultimi due anni in prima squadra. Il titolare Reinaldo si fa male? Nessun problema: c'è lui. Coringas, vengono chiamati in quelli così, capaci di destreggiarsi in più posizioni del campo.

"Nelle giovanili ho giocato come centrocampista, come terzino sinistro e addirittura come esterno d'attacco. Una capacità che mi ha aiutato molto, perché mi ha consentito di imparare diverse funzioni tattiche. E ciò è proseguito anche dopo essere approdato in prima squadra".

UNA VITA AL SAN PAOLO

Liziero è un made in Cotia, il centro di formazione dei giovani sãopaulini, un'eccellenza in tutto il Brasile. A chiamarlo in prima squadra all'inizio del 2018 è André Jardine, che lo ha già allenato nell'Under 23 e che di ragazzini se ne intende: attualmente è il commissario tecnico della Seleção Under 20.

Reduce da una Copinha di tutto rispetto, che ha visto il San Paolo soccombere soltanto in finale al Flamengo campione, Liziero si tiene stretto il posto anche dopo l'arrivo in panchina dell'uruguaiano Aguirre. Ed è un elemento fondamentale della squadra che per tre quarti della stagione sogna addirittura di vincere il Brasileirão, prima di sgonfiarsi e conquistare comunque un posto per la Copa Libertadores dell'anno successivo.

"Non lo conoscevo, è una bellissima sorpresa - dice Aguirre di Liziero nell'aprile di quell'anno - Ha parecchia personalità e un livello di gioco molto alto. Nonostante sia ancora un ragazzino, è già pronto. Ci aiuterà parecchio, perché sa ricoprire più di una posizione in campo".

Nonostante il normale (per gli standard brasiliani) tourbillon di allenatori che si susseguono al San Paolo, ovvero Cuca e il profeta del bel gioco Fernando Diniz, la fiducia in Liziero non manca mai. In poco più di due anni, le presenze collezionate sono una settantina. Con tre reti totali, di cui una - inutile ai fini della qualificazione - contro il Colon nella Sudamericana del 2018, con una splendida sventola da fuori area.

Liziero ha conosciuto anche la Seleção. Quella giovanile, per il momento. Ovvero l'Under 17 che nel 2015 ha partecipato ai Mondiali di categoria in . Di quella rosa facevano parte Eder Militão, oggi al , e l'ex Leandrinho. La speranza è quella di vestire la maglia dell'altra Seleção, quella più importante. E, al contempo, di salpare verso l'Europa. Magari al Milan.