Sommerso dai messaggi dei tifosi del Trabzonspor: Sørloth costretto a cambiare numero di telefono

L'attaccante del Lipsia "travolto" dall'affetto della sua ex tifoseria, ha ricevuto più di tre milioni di commenti sul proprio profilo Instagram.

Entrare nel cuore di una tifoseria non è roba da tutti. Quando succede, però, le manifestazioni d'affetto e gli attestati di stima si moltiplicano. Talvolta in maniera incontrollata. Per informazioni chiedere ad Alexander Sørloth. L'attaccante in forza al Lipsia si è trovato costretto a cambiare il proprio numero di telefono a fronte dell'incredibile quantità di messaggi ricevuti dai suoi ex tifosi del Trabzonspor.

Al primo anno in Germania, il centravanti norvegese non è riuscito a replicare i numeri 'monstre' inscenati nel campionato turco: 5 goal in 29 partite non sono un bottino minimamente paragonabile ai 33 centri messi a referto in 49 apparizioni durante il suo anno di prestito nella città di Trebisonda.

L'evidente differenza di rendimento ha spinto una sensibile fetta della tifoseria del club nove volte campione di Turchia alla mobilitazione via social per spingere l'attaccante scandinavo verso il ritorno a "casa". Il risultato conta più di tre milioni di commenti sul profilo Instagram al grido di "Torna al Trabzonspor!".

Invito via social e non solo. Molti supporters turchi e in possesso del suo numero di telefono "tempestandolo" di messaggi. Da qui la scelta di Sørloth di optare per un cambio di numero: