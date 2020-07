Solskjaer si gode Greenwood: "So quando dorme bene o fa tardi giocando alla Playstation"

Il tecnico del Manchester United ha commentato l'ennesimo goal del giovane inglese, arrivato in doppia cifra in Premier".

Ha solamente 18 anni, Mason Greenwood. Eppure, è già una stella al , dopo una stagione grandiosa in ogni competizione. Con il centro al , infatti, il giovane inglese ha raggiunto la doppia cifra in Premier, arrivando a ben diciotto goal in tutta l'annata. Con la possibilità di alzare l'asticella.

Al termine della gara contro il West Ham, il tecnico del Manchester United, Solskjaer, ha commentato il goal di Greenwood, evidenziando come anche lui, ovviamente, non sia sempre al top, vista l'età. E' ancora un ragazzino, con tutte le conseguenze del caso.

Classe 2001, Greenwood non sempre è perfetto:

"Si capisce subito quando Greenwood dorme bene o fa tardi giocando alla Playstation. Ogni tanto in allenamento non colpisce la palla quando tira...".

Eppure prima di una gara, Greenwood riesce sempre ad essere al meglio, tanto da far registrare numeri incredibili: ai 18 goal del 2019/2020, va tra l'altro aggiunto uno segnato in Primavera, unica occasione in cui ha giocato per aiutare i pari età.

La Primavera del Manchester United è però ormai troppo stretta per Greenwood, pupillo di Solskjaer:

"Non ci sorprende più nel vederlo segnare. Ho finito gli aggettivi per lui, è un grande goleador".

Ora la possibilità di guidare il Manchester United anche in : per alzare l'asticella ed essere realmente uno dei nuovi fenomeni del calcio mondiale.