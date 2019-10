Solskjaer ribadisce: "Vendere Lukaku e Sanchez è stata la scelta giusta"

L'allenatore del Manchester United, nonostante il periodo di crisi, ribadisce: "Sono due grandi giocatori, ma è stata la scelta giusta".

Dopo una campagna acquisti 'particolare' nel mercato estivo, con tante cessioni e pochi acquisti, il non sta raccogliendo risultati positivi in questa stagione di Premier League. I tifosi hanno puntato il dito soprattutto contro le cessioni di Lukaku e Sanchez (andati entrambi all' ), mentre adesso la squadra si ritrova con pochi attaccanti in rosa.

In un'intervista a 'Sky Sport', rispondendo alle domande di Gary Neville, Solskjaer ha però spiegato che non è questo il problema della squadra.

"In alcune partite, si può pensare che avere giocatori con maggiore esperienza avrebbe aiutato la squadra. Alexis e Romelu sono dei goleador e ottimi giocatori, ma abbiamo presa quella decisione ed è stata la scelta giusta da prendere. Sappiamo che non abbiamo avuto i risultati che volevamo, ma non avrei mantenuto i giocatori che abbiamo venduto. È stata la decisione giusta".

L'allenatore del Manchester United spiega la filosofia che il club ha voluto dettare: spazio alla linea verde, anche a costo di qualche risultato negativo di troppo.