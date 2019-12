Solskjaer esalta Rashford: "Si prende cura di sé, come Ronaldo"

Quella attuale è la migliore stagione in carriera di Marcus Rashford: già quindici i goal messi a referto, dei quali l'ultimo nel rotondo successo del per 4-1 sul .

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Una crescita esponenziale del giovane attaccante inglese, esaltata in conferenza stampa da Ole Gunnar Solskjaer, tecnico dei 'Red Devils'.

"E' un campione fisico, si prende cura di se stesso lavorando duramente in palestra. Quando si ha tutta quella qualità, si tratta solo di trovare il coraggio per arrivare il più in alto possibile. Anche Ronaldo era così caparbio a quell'età".

Chissà cosa penseranno di questo paragone i tifosi della , abituati fin troppo bene dal fuoriclasse portoghese nonostante le 34 primavere sulla carta d'identità.

Intanto Rashford ha twittato un salto che ricorda quello di Ronaldo contro la , con tanto di bagno d'umiltà che a 22 anni non fa mai male.

Not quite @Cristiano jumping levels yet but working on it 😅💪🏿 pic.twitter.com/ggascWaONb