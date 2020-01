Solskjaer sbotta contro Lingard in Manchester City-Manchester United: "Un'altra volta e ti sbatto fuori"

Nel corso del derby di Manchester valido per le semifinali di Carabao Cup, il tecnico dello United si è infuriato con Lingard: "Fervore del momento".

La gara di ritorno delle semifinali di fra e è stata tutt'altro che scontata: i 'Red Devils', nonostante la sconfitta per 3-1 dell'andata, all'Etihad Stadium hanno sfiorato l'impresa vincendo per 1-0.

Il match è stato caratterizzato dalla grande tensione che rendeva l'aria elettrica: il pessimo momento dello United aveva messo molta pressione sopra Solskjaer ed i suoi uomini, che però hanno reagito positivamente lottando fino all'ultimo istante per ribaltare il risultato dell'andata. Al 56' il tecnico dei 'Red Devils', dopo un passaggio sbagliato per un eccesso di leggerezza, ha sbroccato nei confronti di Jesse Lingard e le telecamere hanno colto il rimprovero.

"Se lo fai un'altra volta ti sbatto fuori, cazzo!"

Interrogato dai giornalisti nella conferenza stampa a fine gara, Solskjaer ha spiegato che quel duro sfogo era dettato dalla tensione del momento e che non aveva nulla di personale nei confronti del centrocampista 27enne.



“Il rimprovero a Lingard? Solo fervore del momento, ogni tanto capita. E nel momento successivo lui e Victor (Lindelof, n.d.r.) sono cresciuti in confidenza e hanno iniziato a giocare. Ogni tanto commetterai errori, ma se vieni qui all'Etihad e difendi non hai alcuna possibilità. Sì, abbiamo creato uno o due momenti pericolosi con il modo in cui abbiamo cercato di uscire, ma è così che vogliamo che la squadra si esprima".

Lo United ieri sera ha combattuto come il proprio allenatore, mettendo in seria difficoltà il possesso palla ipnotico del City con un pressing forsennato. La compagine di Guardiola, nonostante la serata no di De Bruyne, si è guadagnata il ticket per la finale e la possibilità di vincere il trofeo per il terzo anno consecutivo.