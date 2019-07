Solskjaer difende Pogba: "Non è mai stato un problema per il Manchester United"

Il nome di Paul Pogba infiamma il calciomercato con e che sognano di strapparlo al . Riuscirci però sarà molto difficile.

Ole Gunnar Solskjaer infatti, durante la conferenza stampa tenuta prima della gara contro il , ha difeso il centrocampista francese che era finito nel mirino di una frangia della tifoseria.

"Pogba non è mai stato un problema per noi . Penso che i nostri tifosi sappiano cosa ci ha dato e cosa può ancora darci, C'è una piccola minoranza rumorosa ma noi siamo orgogliosi di quello che fa".

La sensazione, insomma, è che il tecnico farà di tutto per trattenere Pogba al Manchester United mentre ormai ci sono pochi dubbi sull'addio di Lukaku, che non giocherà neppure contro il Tottenham.

"Ha lavorato solo con i fisioterapisti quindi non ci sarà. Ha subito un infortunio in allenamento ma non è così grave, altrimenti lo avremmo mandato a casa. Significa che dovrà lavorare di più dopo".